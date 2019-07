Porto Rotondo: annullo speciale delle Poste Italiane per celebrare il 50° anniversario della fondazione del Comprensorio

Giovedì 1 Agosto il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo celebra il 50° anniversario della sua fondazione, avvenuta il 1 Agosto del 1969. Per l’occasione, Poste Italiane attiverà a Porto Rotondo un servizio postale temporaneo con l’emissione di un annullo speciale filatelico.

Lo sportello postale sarà attivato in piazza San Marco e sarà operativo dalle 17:00 alle 23:00.

Con lo speciale timbro saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione ed in particolare un album composto da otto cartoline attraverso il quale vengono raccontate la storia e l’evoluzione del Consorzio.

Dopo il 1 Agosto sarà ancora possibile, per 60 giorni, richiedere l’apposizione dell’annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi personalmente allo sportello filatelico di Sassari Centro, in via Brigata Sassari, o inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta già indirizzata e affrancata per la restituzione.