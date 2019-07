Politica Regionale: ecco i lavori delle Commissioni Permanenti e d’Inchiesta

Commissioni al lavoro questa settimana. Questo pomeriggio, alle 16, si riunirà la Quarta commissione (Governo del territorio), presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia). All’ordine del giorno: l’audizione dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia, dei sindaci di Loculi, Galtellì, Orosei, Onifai, Oliena, e Dorgali, del Presidente del comitato Abbavona e dell’Amministratore unico di Abbanoa sulle problematiche connesse all’approvvigionamento idrico della Bassa Baronia. A seguire è prevista l’audizione dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia, dei sindaci di Oliena, e Dorgali, sulle problematiche del ponte di Oloè.

La Seconda Commissione (Lavoro, cultura e formazione professionale), presieduta da Alfonso Marras (Riformatori sardi) è convocata per domani, 23 luglio, alle 10.30, con il seguente ordine del giorno: audizione dell’assessore del lavoro, Alessandra Zedda, su problematiche lavorative personale Aspal. La commissione ha poi programmato una serie di audizioni sulla Proposta di legge 16 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.). In particolare saranno sentiti: l’assessore della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Grazia Maria De Matteis, il Compartimento Polizia Postale e della Comunicazione, Francesco Feliziani, Direttore Ufficio Scolastico regionale della Sardegna, e le associazioni: Giuristi per la Vita, Associazione Famiglie numerose, Nova Civiliatas Regione Sardegna, Associazione Famiglie per l’accoglienza.

La Quinta commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) è convocata per giovedì, 25 luglio, alle 10.30, con il seguente ordine del giorno: esame dello stato di attuazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020.

La Commissione d’Inchiesta sul perdurare dello stato di insolvenza economica dell’Aias, presieduta da Gianfranco Ganau (Pd) è convocata mercoledì, 24 luglio, alle 15.30. All’ordine del giorno l’audizione dei rappresentanti dell’Anci. (eln)