Politica: Pierluigi Saiu (Lega) “Forestas, la legge deve essere applicata”

“La legge 6 deve essere applicata e il passaggio del personale dell’Agenzia Forestas al comparto unico di contrattazione regionale con l’applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro non è in discussione”, lo ha affermato Pierluigi Saiu (Lega), presidente della Commissione Autonomia e Riforme del Consiglio regionale. “I lavoratori di Forestas hanno un ruolo primario nella salvaguardia e tutela dell’ambiente e sono parte fondamentale del Sistema regionale antincendio. In questi giorni li abbiamo visti al lavoro, con grande professionalità e spirito di sacrificio, per spegnere gli incendi appiccati nella nostra Sardegna e per salvaguardare gli abitanti delle località interessate dai roghi. Bisogna applicare la legge regionale n. 43 del 2018, modificata e integrata dalla legge regionale n. 6 del 2019 perché si tratta di un provvedimento legislativo vigente, per di più largamente condiviso dalle forze politiche, e soprattutto atteso dai lavoratori di Forestas. I tanti interventi pubblici sul tema – ha concluso Saiu – dimostrano che la volontà politica non è cambiata e che la legge, com’è giusto che sia, dovrà trovare applicazione”.