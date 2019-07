Politica: mozione del Psd’Az per potenziare l’organico della Polizia Stradale di Fonni e Orosei

Il Gruppo del Psd’Az in Consiglio regionale ha presentato una mozione “sulla necessità di potenziare l’organico dei distaccamenti della Polizia stradale di Orosei e Fonni”. Il testo, primo firmatario il capogruppo Franco Mula, impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a sollecitare il Ministero dell’Interno a dare attuazione alle procedure di mobilità, di scorrimento delle graduatorie e a nuove procedure concorsuali, al fine di incrementare gli organici nei distaccamenti della Polizia stradale di Orosei e Fonni, tenuto conto che la presenza dello Stato non deve essere smantellata ma ulteriormente rafforzata al fine di garantire un servizio efficiente”. Il testo impegna inoltre, il presidente della Regione e la Giunta regionale “a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di scongiurare possibili chiusure di tali presidi, che rappresentano delle eccellenze che vanno riconosciute e premiate”.