Parlamentari e Consiglieri Regionali del M5S intervengono su affidi minori

Alla luce di quanto sta tuttora emergendo in merito all’inchiesta sugli affidi di minori partita da Reggio Emilia e Bibbiano, e in cui si ipotizzano reati gravissimi, tra i quali si annoverano oltre a quello di violenza privata, falso in atto pubblico e tentata estorsione il danno erariale e l’abuso d’ufficio, confidiamo che tutte le istituzioni competenti, a partire dalla magistratura nella quale riponiamo la massima fiducia, si attivino per le dovute verifiche anche nella nostra isola, in linea con quanto preannunciato dal Ministro Bonafede per tutto il territorio nazionale non solo nel primario interesse dei minori e delle loro famiglie ma anche per tutelare tutti quegli operatori onesti che si spendono lealmente sul lavoro.

I parlamentari e i consiglieri regionali sardi del Movimento Cinque Stelle