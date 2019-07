Oristano. Venerdì 12 il concerto delle due violiste Agnieszka Marucha e Kinga Zlot

Venerdì 12 luglio alle ore 19.30, presso la Sala “San Pio X” del Museo Diocesano Arborense, quinto appuntamento dell’annuale Rassegna Estiva “Musica nelle sere d’estate” con La scuola violinistica polacca – Virtuosismi in due: Agnieszka Marucha e Kinga Zlot.

Il concerto è inserito nella 45^ stagione Concertistica 2019 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” ed è organizzato in collaborazione con i Corsi Bosantica, con il Museo Diocesano Arborense, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Concerto straordinario per la delicatezza ed il virtuosismo affidato alle abili mani di Agnieska Marucha, violinista di fama internazionale che suonerà con una delle sue migliori allieve, Kinga Zlot, un repertorio che dai classici come Telemann e Bach, affronterà alcuni compositori polacchi che hanno scritto per questa formazione. L’incontro tra una violinista affermata e la sua giovane allieva dà vita ad un concerto coinvolgente in cui il pubblico resta affascinato dall’eleganza e dalle difficoltà tecniche affrontate con disinvoltura dalle musiciste.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e studenti € 5,00

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966 cell. 338.8727128

Mail: info@enteconcertioristano.it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Programma:

