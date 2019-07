Oristano. Sabato 13 per la Rassegna “Musica nelle sere d’estate”: Eterno Divenire di Andrea Cutri

Sabato 13 luglio alle ore 21.30 nella Pratza De Sa Festa di San Giovanni di Sinis, il cartellone della Rassegna “Musica nelle sere d’estate” si arricchisce di un prestigioso appuntamento: lo spettacolo Eterno Divenire di Andrea Cutri. L’opera racconta tre storie in parallelo, una introduttiva che si sviluppa in un dialogo tra un filosofo e un matematico sul grande mistero che si nasconde dietro ogni cosa e che svela la chiave di lettura filosofica dell’intero lavoro oltre che il nesso tra tutte le storie, poi la storia dell’anziana donna sarda Maria che si sviluppa nel canto di due filastrocche antiche che ne accompagneranno l’intera esistenza e infine la bellissima storia d’amore tra la poetessa Elizabeth Barrett e il poeta Robert Browining connessa spiritualmente e filosoficamente alle altre due.

Il concerto è inserito nella 45^ stagione Concertistica 2019 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Cabras, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 10,00 – Soci e studenti € 8,00

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966 cell. 338.8727128

Mail: info@enteconcertioristano.it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

L’amore di Barrett e Browning

Che cosa siamo? Da dove ha origine ogni cosa? Qual è la chiave che svela il mistero dell’esistenza? Esiste l’infinito o è solo una creazione della mente umana?

Da millenni l’uomo si pone queste domande senza riuscire a trovare una risposta razionale che sveli il più grande enigma di sempre. Oggi, la matematica e la fisica ai massimi livelli si stanno fondendo in una ricerca senza precedenti, fornendo la chiave filosofica per poter rispondere definitivamente a queste domande. Ciò che risulta sorprendente è scoprire che alla base di questa ricerca ci sia un codice matematico “eterno” che contiene tutte le possibilità coincidente con la Musica. Attraverso la scienza si può accedere all’eternità razionalmente mentre attraverso l’armonia e l’arte la si può percepire emozionalmente.

Con la meditazione e i percorsi spirituali si può sublimare l’eterno nel presente e nel divenire dell’esistenza. Nell’opera Eterno Divenire l’amore di Barrett e Browining tutte le strade che portano all’eterno si fondono in un viaggio senza precedenti alla ricerca della Verità!