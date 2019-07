Oristano, laboratori didattici di Coldiretti

I Consigli per la Tintarelle e la filatura delle mozzarelle: i Laboratori didattici al Mercato Coperto di Campagna Amica.

Saranno due i laboratori didattici ai quali potranno assistere i consumatori del mercato contadino di Via degli artigiani ad Oristano, nella mattinata di sabato 27 luglio.

Dalle ore 10.00, con l’ausilio della biologa nutrizionista Giulia Mugheddu, “ I consigli per la Tintarella “. Si parlerà dei cibi che stimolano l’ abbronzatura, con verdura e frutta, preziosi alleati della pelle esposta al sole. Verranno descritte le peculiarità dei prodotti e come devono essere consumati per avere una pelle elastica, idratata e protetta. E poi anche i consigli per una sana dieta con prodotti stagionali a Km 0 , abbinando frutta e verdura a frullati o centrifugati.

Ritorna anche “ Casari al mercato “, un laboratorio didattico sulla filatura delle mozzarelle, proposto dalla Fattoria Cuscusa di Gonnostramatza, in collaborazione con il casaro Enrico Iriu.

Dalle ore 9,30 verrà proposta una dimostrazione pratica della lavorazione del prodotto, con le spiegazioni tecniche e i consigli per apprezzare ulteriormente uno dei prodotti più graditi dai consumatori di tutte le età.