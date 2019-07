Oristano: la biblioteca comunale ospiterà la 4^ edizione di BiblioRaising

La Biblioteca comunale di Oristano è stata scelta per ospitare la 4° edizione di BiblioRaising, un progetto di formazione e assistenza alla ideazione e realizzazione di attività di raccolta fondi per finanziare progetti di promozione della lettura.

Il progetto, finanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) del Ministero dei beni e delle attività culturali, è affidato alla Scuola di Roma-Fundraising che dal 2016 ha realizzato 3 interventi di formazione e assistenza alle attività di raccolta di fondi. Gli interventi sono stati rivolti a circa 30 tra biblioteche e sistemi bibliotecari che hanno portato a compimento circa 50 attività di raccolta fondi con significativi risultati.

Per il 2019 l’area di intervento individuata dal CEPELL, sentita anche l’ANCI, è il territorio oristanese, dove sono presenti diversi comuni inseriti nella graduatoria “Citta che legge”.

L’appuntamento nella Biblioteca comunale di Oristano è per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio (dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17).

“L’iniziativa si prefigge di far conoscere a più realtà del territorio come le attività di raccolta fondi possano essere di supporto a progetti finalizzati alla promozione della lettura – spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Oristano Massimiliano Sanna -. Promuovere l’adozione del fundraising da parte delle realtà del territorio individuato è particolarmente importante per l’attuazione dei propri progetti. Il progetto di formazione si pone questi obiettivi e punta anche ad offrire assistenza e accompagnamento alla rete dei soggetti coinvolti in un percorso di fundraising”.

“Il corso – aggiunge Sanna – ha anche lo scopo di definire uno staff ristretto di persone che seguirà il percorso di ideazione, progettazione e realizzazione di un’attività di raccolta fondi finalizzata all’iniziativa “Nati per leggere” sulla quale la nostra Biblioteca è attiva con ottimi risultati da diversi anni”.

Il progetto prevede un’attività formativa della durata di due giornate rivolta a dirigenti e operatori delle realtà locali (Comuni, Biblioteche/Sistemi bibliotecari, Istituzioni socio-educative e di promozione della salute, organizzazioni del terzo settore coinvolte in attività culturali con le biblioteche o nella gestione di servizi bibliotecari) allo scopo di formarli al fundraising e fornire loro gli strumenti teorici e metodologici necessari.