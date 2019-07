Oristano: in pubblicazione le graduatorie di ammissione dei bambini nelle strutture per la Prima Infanzia

All’Albo Pretorio del Comune di Oristano sono in pubblicazione le graduatorie definitive per l’ammissione dei bambini nelle strutture per la Prima Infanzia (Nidi d’infanzia – Sezioni Sperimentali / Primavera) per l’anno educativo 2019/2020.

Per confermare l’ammissione al servizio, il genitore del bambino, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto a compilare il modulo di accettazione/rinuncia inserimento alle strutture per la Prima Infanzia per l’anno educativo 2019/ 2020 e consegnarlo entro lunedì 29 luglio 2019 a mano al Protocollo del Comune o per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Prima Infanzia 0783 – 791297 primainfanzia@comune.oristano.it (Responsabile del Servizio Adriana Lai – Istruttore Amministrativo Donatella Casu).