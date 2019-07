Oristano. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale in seduta pubblica

Il Consiglio Comunale in seduta pubblica è stato convocato per il giorno 25 Luglio 2019 (Giovedì) alle ore 18:00, in prima seduta, e in eventuale prosecuzione e/o 2ª convocazione per il giorno 30 Luglio 2019 (Martedì) alle ore 18:00 e per il giorno 01 Agosto 2019 (Giovedì) alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente

Si discuterà circa:

La modifica e integrazioni del Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali;

La ratifica Deliberazione della G.C. N. 118 DEL 13/06/2019 avente ad oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000”;

La ratifica Deliberazione della G.C. N. 114 del 07/06/2019 avente ad oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000”;

La mozione dei Consiglieri Riccio-Masia-Cadau-Federico-Obinu-Sanna: “Urgente attività di bonifica dell’amianto nella Città di Oristano e sue Frazioni”;

L’Istituzione Scuola Civica di Musica – Approvazione Bilancio Consuntivo – Anno 2018;

L’Istituzione Scuola Civica di Musica – Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021;

L’IST.AR (Istituto Storico Arborense) – Approvazione Bilancio Consuntivo – Anno 2018 e sull’Istituto Storico Arborense (IST.AR.) – Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021.