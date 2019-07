Oristano: domani Shopping sotto le stelle

Domani parte a Oristano Shopping sotto le stelle.

Come ogni anno il Museo Antiquarium Arborense organizza visite alle collezioni museali adeguando i propri orari a quelli in notturna dei negozi del centro storico cittadino.

L’Antiquarium Arborense in occasione di Shopping sotto le stelle aprirà dunque dalle 17:30 alle 23:30.

Il Museo, dalle ore 21.30 alle 23.30, proporrà anche un servizio di visite guidate in notturna nel centro storico della città, in italiano e in lingua straniera.

La visita guidate avranno una durata di un’ora circa.

Per info e prenotazioni si può contattare lo 0783/791262.

Nei prossimi giorni sarà reso noto calendario completo degli appuntamenti culturali organizzati dall’Antiquarium Arborense di Oristano per le serate di Shopping sotto le Stelle.

In occasione di Shopping sotto le stelle da quest’anno sarò possibile visitare in notturna anche il Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia, nella nuova sede di via Eleonora 15.

Il Centro apre dalle 21.30 – 23.30 e le visite durano 30 minuti circa. Per informazioni si può contattare lo 0783/303159