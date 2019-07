Oristano: dal 28 luglio al via il primo Festival Internazionale del Folklore

Dal 28 al 30 luglio Oristano sarà invasa dai colori, dalle musiche, dai canti e dai balli di tutto il mondo.

Per il primo Festival internazionale del Folklore, il Comune di Oristano, che organizza la manifestazione con la collaborazione della Fondazione di Sardegna, della Pro loco, della Fondazione di Oristano e del Gruppo folk Città di Oristano, ha chiamato a raccolta numerose formazioni sarde ed altre provenienti dai quattro angoli del globo.

Dalla Sardegna arriveranno il Gruppo Folk “Città di Oristano”, il Gruppo Folk Amici del folclore di Nuoro, il Quartiere Villanova di Cagliari, il Gruppo Tradizioni popolari di Macomer (con i bambini) e San Nicola di Sassari, mentre i gruppi esteri arrivano da Taiwan, Turchia, Ecuador e Paesi Baschi.

Tutte le serate si svolgeranno in piazza Eleonora e se la prima sarà dedicata ai gruppi locali e regionali, la seconda vedrà le esibizioni dei gruppi folk internazionali e la terza sarà dedicata alla musica e ai suoni locali.

“Il progetto del Festival nasce dalla volontà di custodire, valorizzare e promuovere l’importante tradizione culturale e identitaria del territorio locale e regionale, ma anche e soprattutto con lo spirito di stimolare un confronto tra le tradizioni identitarie locali e quelle di altri paesi internazionali – spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. La manifestazione sarà un’importante occasione per un incontro tra culture internazionali e quindi per rafforzare i rapporti di collaborazione e amicizia tra popoli diversi che hanno importanti tradizioni folkloristiche. Sarà anche un evento dalla forte valenza culturale e turistica che consentirà di valorizzare e promuovere la cultura identitaria della tradizione locale, di creare opportunità di socializzazione e di aggregazione, di svago e di divertimento e allo stesso tempo di promozione dell’immagine del territorio e di impulso per attrarre nuovi flussi di visitatori e creare opportunità di crescita e sviluppo del territorio”.

Questo il programma

(fan page: https://www.facebook.com/events/679798025826444/?ti=cl)

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 21.00 sfilata dei gruppi

Ore 21.30 balli: Gruppo Folk “Città di Oristano”, Gruppo Folk di Nuoro, Gruppo Folk di Cagliari, Gruppo Folk di Macomer (con i bambini), Gruppo Folk di Sassari

Presenta Paolo Tambaro

LUNEDÌ 29 LUGLIO

Ore 19.30 sfilata dei gruppi

Ore 21.30 balli dei gruppi folk di Taiwan – Turchia – Ecuador – Paesi Baschi

Gruppo Fantafolk

Presenta Giacomo Serreli

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Ore 21.30: Organettisti di Oristano, Chitarra e Voce di Florinas, Gruppo Fantafolk

Presenta Gianni Ledda