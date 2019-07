Oristano. Dal 2 al 12 luglio una serie di incontri pubblici del Sindaco Lutzu nelle frazioni

Primo appuntamento domani a Torre Grande. La riunione si terrà, come consuetudine, nei locali della ex scuola elementare. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione della borgata marina già nel vivo della stagione turistica e per individuare le priorità del prossimo futuro.

Quello di Torre Grande è solo il primo degli incontri pianificati che porterà il Sindaco Andrea Lutzu, accompagnato da esponenti della Giunta e consiglieri comunali, a visitare come da programma le frazioni e le borgate. Questo il calendario completo degli incontri:

Martedì 2 luglio Torre Grande

Mercoledì 3 luglio Nuraxinieddu

Venerdì 5 luglio Silì

Mercoledì 10 luglio Massama

Giovedì 11 luglio Donigala

Venerdì 12 luglio Tiria/San Quirico

“Si tratta – spiega il sindaco Andrea Lutzu – di incontri periodici utili per ascoltare le esigenze dei cittadini e per esporre i progetti di intervento programmati e da calendarizzare, così come ci siamo ripromessi in un’ottica di condivisione degli obbiettivi dell’amministrazione per una crescita più armonica della città e le sua frazioni”.