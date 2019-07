Oristano, Coldiretti. Primi prodotti bio nel mercato contadino di Via degli Artigiani

Il mercato di Campagna Amica di via Degli Artigiani si arricchisce di nuovi prodotti. Sabato faranno il loro esordio al mercato l’ Agriturismo Il Giglio di Massama che proporrà ai consumatori alcune peculiarità della produzione aziendale e la fattoria Cuscusa con formaggi e vini bio. Il Giglio proporrà extravergine Biologico “Tres Lizos”,prodotto da olive di piante secolari di varietà semidana. Presidio Slow Food, l’olio ha ottenuto una serie di riconoscimenti a livello nazionale e internazionale come la medaglia extragold al biol novello e biol prize; medaglia extragoldall’ Evo IOOC International olive oil contest 2019; medaglia gold con lode di eccellenza sia a l’oro d’italia che a l’ oro del mediterraneo. Premio Fis della Fondazione italiana sommelier con 5 gocce di riconoscimento. Presente anche in alcune rinomate guide gastronomiche come Flos Olei che annovera i migliori 500 oli al mondo. Rappresentante per la Sardegna, nella guida Assam, per la mono varietà semidana. L’ agriturismo il Giglio proporrà ai consumatori anche alcune tipicità che ne contraddistinguono la proposta gastronomica: sabato di scena le panadas, sia di carne che vegetariane. Prima partecipazione anche per le fattorie Cuscusa di Gonnostramatza. Una delle “fattorie”storiche nella produzione della agricoltura biologica della provincia; nel 2019 ha festeggiato i 30 anni di produzione bio. Una azienda che ha attivato negli anni una economia circolare: produzione di cereali e foraggio, produzione vitivinicola, allevamento ovini e caprini, animali di bassa corte, mini caseificio, fattoria didattica e agriturismo. L’ azienda sarà presente al mercato con i formaggi ovini e caprini (con il pluripremiato provolone caprino, una autentica rarità nel panorama dei prodotti caseari sardi) e i vini vermentino e cannonau. Nel mercato contadino si avvia in tal modo la realizzazione dell’ area dedicata alle produzioni Biologiche, assai richiesta dai consumatori, che si confida di arricchire con nuove proposte. La partecipazione dei nostri agriturismo conferisce al mercato – afferma il direttore Coldiretti Oristano Emanuele Spanò – un ulteriore qualità delle produzioni, non solo nelle materie prime ma, anche nella preparazione di alcune pietanze tipiche legate alla tradizione gastronomica locale. La presenza e valorizzazione delle produzioni Biologiche – sostiene il presidente provinciale Coldiretti Oristano Giovanni Murru – costituisce un nuovo e importante fronte per l’ agricoltura, anche locale. Un settore che in provincia ha ampi margini di crescita e che trova sempre più il consenso dei consumatori.