Oristano. Aperte le iscrizioni per il Formula Kite European Championship di Torregrande

Mancano solo due mesi e mezzo alla tanto attesa decima edizione dell’Open Water Challenge di Oristano, la manifestazione organizzata dall’ASD Eolo Beach Sports a Torregrande che porterà in Sardegna lo spettacolo del Formula Kite European Championship e che rappresenta l’appuntamento più prestigioso nel programma di attività previste per Oristano Città Europea dello Sport 2019.

Il Campionato Europeo di Formula Kite (la “SuperBike” delle competizioni internazionali per kitefoil, che si differenzia dalla sorella KiteFoil World Series per l’utilizzo di tavole e foil prodotti in serie) sarà organizzato dall’IKA – International Kiteboarding Association e si svolgerà dal 25 al 29 settembre.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla competizione, per la quale è prevista un’affluenza di circa 100 atleti provenienti da tutto il continente.

http://internationalkiteboarding.org/events/upcoming-events/formula/171-2019-european-championships

L’atleta da battere sarà sicuramente il Campione del Mondo, il francese Nico Parlier, ma a dargli battaglia ci saranno anche il monegasco Maxime Nocher (vincitore della Kite Foil World Series nel 2018) senza dimenticare i leader del ranking mondiale come il russo Denis Taradin e la stella inglese Guy Bridge.

Per quest’anno verrà ancora utilizzata la formula “individual” ma una delle giornate vedrà in programma il format Relay. Parliamo della staffetta uomo/donna, inserita già da quest’anno in ogni gara organizzata dall’International Kiteboarding Association, che vedremo nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi.

Nell’attesa di vedere lo spettacolo dei Kite Foil “volare” sulle acque del Golfo di Oristano, è possibile vedere il teaser di presentazione dell’evento disponibile a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=l4Yc5uN23Ec

Maggiori info sono disponibili sull’evento fb:

https://www.facebook.com/events/668274966973253/

E sul sito dell’Open Water Challege: http://www.openwaterchallenge.it