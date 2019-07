Oristano, all’UNLA Martedì 23 luglio ore 21, presentazione del libro Fiume Europa

Settimo appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2019 M.U.R.I. Dal 2 al 30 luglio 2019 al Centro Servizi Culturali di Oristano Memorie, Umani, Resilienza, Identità.

Fiume Europa (Einaudi Ragazzi), di Andrea Atzori, Andrea Pau. Dialogano con Andrea Pau Roberta Balestrucci (operatrice culturale e scrittrice), Giancarlo Zoccheddu (direttore del CSC UNLA di Macomer).

Andrea Atzori è nato in Sardegna nel 1984, e ha sempre portato un’isola nel cuore. Per questo dopo la laurea in storia è andato a fare un master su un’altra isola (in Inghilterra). Ha viaggiato per mezza Europa e ora vive in Germania, nella Foresta Nera. Nel corso degli anni è stato traduttore, giornalista di viaggio, vigile del fuoco e marinaio su una nave d’epoca. Per Einaudi Ragazzi ha pubblicato Il coraggio salpa a mezzanotte Fiume Europa , scritto insieme ad Andrea Pau Melis.Andrea Pau, nato in Sardegna nel 1981, è sceneggiatore e scrittore per ragazzi.Esordisce come sceneggiatore di alcune storie per Super Pro (Gaghi Editore) nel 2009. Crea poi la serie di romanzi illustrati Rugby Rebels (Einaudi ragazzi, 2010 – 2015), e il web comic Radio Punx (Verticalismi 2011, poi edito da Chine Vaganti nel 2012) entrambi illustrati da J.C. Vinci.Negli anni successivi ha alternato alla sua attività di autore quella di ghost writer per serie come I Preistotopi e I Supertopi (spin-off di Geronimo Stilton, Piemme), e Ricci Scout (Salani) e per altri progetti curati dall’agenzia Book on a tree.Nel 2013 ha creato la serie Dinoamici (DeAgostini editore), illustrata da Erika De Pieri e tradotta in Spagna, Turchia, Portogallo, Cina. Nel 2016 ha scritto Un grido di terracotta (terzo libro, ambientato in parte a Cagliari, del progetto Grand Tour, Grappolo di Libri,), e The Believers (fumetto steampunk illustrato da Alberto Locatelli ed edito da IT Comics, ). Dal 2017, con lo pseudonimo di D.S. Sgherringford, scrive assieme ad Alessandro Gatti la serie Anita Garbo, per i tipi della spagnola La Galera Editorial.A fine 2017 è uscito Il Terzo piano, thriller ucronico per i tipi di Dana/Edizioni RW.