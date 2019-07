Oristano: all’impresa cagliaritana Pellegrini la conclusione dei lavori per il mercato civico

Sarà l’impresa Pellegrini di Cagliari a concludere i lavori per il mercato civico di via Mazzini e i parcheggi di via Mariano IV.

Dopo la risoluzione per grave inadempienza contrattuale con l’impresa Dentoni di Cagliari ieri, il dirigente tecnico del Comune di Oristano, l’ingegner Giuseppe Pinna, ha firmato la determina di affidamento dell’appalto alla seconda classificata della gara d’appalto del 2015.

“Riparte un progetto travagliato la cui importanza per la città e per il tessuto economico locale è ben nota a tutti – spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. Ora possiamo procedere a tappe forzate per concludere velocemente il parcheggio e nel frattempo definire, con l’accordo degli operatori e delle associazioni di categoria, i dettagli per la rimodulazione del progetto esecutivo che su indicazione del Comune sarà realizzato dalla stessa impresa Pellegrini. Si parte dallo stato di fatto dei lavori sinora realizzati dalla vecchia impresa appaltatrice e dalle risorse ancora disponibili per il completamento dell’opera”.

L’obiettivo della Giunta Lutzu è finire i lavori del nuovo parcheggio multipiano di via Mariano IV in 5 mesi: “Sarà una struttura importantissima per tutto il centro cittadino e, una volta che sarà ultimato, anche per il nuovo mercato civico” precisano il Sindaco Lutzu e l’Assessore Pinna.

La lunga vicenda dei lavori del Mercato civico, dopo l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Dentoni nel 2015 per un importo complessivo di 3 milioni 277 mila euro e i forti ritardi e le inadempienze che hanno accompagnato l’esecuzione dei lavori successivamente, era sfociata nella risoluzione del contratto a ottobre dello scorso anno. Da allora, se da un lato si è lavorato alla valutazione dello stato di consistenza della struttura e all’assegnazione dei lavori a un nuovo soggetto, dall’altro si è dovuto attendere la sentenza del Tribunale di Oristano sul ricorso presentato dall’impresa Dentoni che si è opposta alla risoluzione del contratto d’appalto decisa dal Comune per grave inadempienza contrattuale.

“Il Tribunale nei mesi scorsi ha riconosciuto le nostre ragioni e si è così potuto riprendere l’iter per arrivare oggi all’assegnazione dei lavori alla seconda classificata e la rapida riapertura del cantiere” concludono il Sindaco Lutzu e l’Assessore Pinna.

L’affidamento, per la revisione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del mercato con annesso parcheggio, avviene alle medesime condizioni già proposte dalla Pellegrini in sede in offerta e quindi per un importo di un milione 945 mila euro per lavori e 63 mila euro per oneri di sicurezza, con il ribasso del 4,791% sull’importo a base di gara. Alla Pellegrini sarà riconosciuto anche il corrispettivo per la revisione della progettazione.