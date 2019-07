Orgosolo: 19enne denunciato per detenzione illegale di arma clandestina e di sostanze stupefacenti a fini di spaccio

Il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, attraverso i Reparti dipendenti, in questi ultimi giorni sta intensificando una serie di servizi di controllo del territorio, principalmente finalizzati ad accertare violazioni in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Orgosolo, a seguito di una serie di perquisizioni domiciliari, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne, ritenuto responsabile di detenzione di 200 grammi sostanza stupefacente di marijuana già pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Orgosolo ha consentito, inoltre di rinvenire in un’abitazione nella disponibilità dell’uomo anche il necessario per il confezionamento in dosi e una pistola originariamente a salve, modificata dunque in grado di poter esplodere proiettili offensivi.

Il giovane dovrà ora rispondere della detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di detenzione illegale di arma clandestina.