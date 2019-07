Olbia: venerdì 26 luglio Diego Cabras ospite alla libreria Ubik

Venerdì 26 Luglio alle 19,00 la Libreria Ubik di Olbia assieme all’associazione Pulp organizza l’incontro con lo scrittore, Diego Cabras.

L’autore presenterà il suo ultimo libro “Never Never” edito da Bookabook



IL LIBRO : Quando Jack accetta con entusiasmo l’invito a passare un week-end nella megavilla fuori Roma di Gloria, il suo attraente capo, crede di essere finalmente riuscito a farla capitolare: non sa, invece, che sarà l’inizio dell’apocalisse e che proprio lui ne sarà l’artefice. Jack, programmatore esperto, è stato infatti invitato da Gloria per testare un nuovo videogioco per smartphone su cui l’azienda ha investito tutti i suoi utili: Never Never. Attraverso la realtà aumentata il gioco permette agli utenti di compiere impunemente tutte quelle azioni che nella vita di ogni giorno non sono permesse dalla morale e dalle convenzioni sociali. È un successo planetario e Jack diventa ricco e famoso, fino a quando il gioco inizia a mostrare i primi effetti: sembra creare una strana dipendenza nei giocatori psicologicamente più deboli, che non riescono più a distinguere la realtà dal gioco, diventando violenti e molto pericolosi.

L’AUTORE: Nato il 5 aprile del 1975 a Firenze, si è diplomato in studi classici e durante l’università ha iniziato a girare il mondo lavorando come guida equestre, marinaio e istruttore subacqueo. Nel 2012 è tornato in Toscana, dove insieme alla moglie gestisce un bed & breakfast. Never Never è il suo primo romanzo.