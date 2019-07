Olbia. Laboratorio Analisi: il punto prelievi chiude il sabato

Vista la necessità di garantire il diritto di fruizione delle ferie nel periodo estivo così come previsto dalla normativa vigente e di concentrare l’attività al fine di soddisfare le esigenze del presidio ospedaliero, il Laboratorio Analisi della Assl di Olbia comunica alla popolazione che nel punto prelievi della struttura sanitaria “San Giovanni di Dio”, in viale Aldo Moro a Olbia, dal 20 luglio e sino a settembre, verrà sospesa l’attività di prelievo nelle giornate del sabato, mentre verrà garantita regolarmente dal lunedì al venerdì, con orario per i prelievi dalle ore 07.45 alle 10.00, e dalle 11.15 alle 12.45 per il ritiro dei referti.

Verranno pero’ garantite le “urgenze”, se le provette verranno accompagnate da regolare impegnativa medica e consegnate al laboratorio tre le 08.00 e le 10.00.

Conseguentemente nella giornata del sabato anche gli sportelli dell’Ufficio Cup-ticket della struttura di Viale Aldo Moro (dove il sabato non si presta alcuna attività sanitaria) rimarranno chiusi. In caso di necessità ci si potrà rivolgere al Cup/Ticket dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia che rimarrà regolarmente aperto il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00.