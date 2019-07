Olbia festival street food, il coloratissimo format TTS-FOOD sbarca nuovamente in Sardegna

21 Street Chef che trasformeranno Olbia nella capitale del cibo da strada. Un evento fantastico, ricco di suggestivi spettacoli ed entusiasmanti attrazioni. Un vortice di ottimo cibo “on the road” a due passi dal mare, accompagnato da momenti musicali, aperitivi pieni di atmosfera e cene sotto le stelle. Le serate saranno arricchite dalla musica della postazione Dj-set per un evento di sicuro successo.

Naturalmente il re del Festival sarà il cibo on the road: piatti succulenti, sfiziosità moderne e classici della tradizione vi faranno girare la testa accontentando sia i palati più esigenti che per quelli più coraggiosi. Olbia sarà travolta da un vortice di emozioni e buon gusto in pieno stile Ttsfood, uno stile che sta contagiando tutta Italia. Dal 25 al 28 Luglio verrà allestito un villaggio dedicato al divertimento di tutta la famiglia.

IL MENU’:

LE BONTA’ SICILIANE Cucina tipica Siciliana

PETRIGLIA DOLCIARIA Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità

I BUTTERI Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti vari gusti

BANH MI Cucina tipica vietnamita

LA RUEDA Paella Valenciana e sangria

BIZZI – L’ARROSTICINO Arrosticini, carciofo alla giudia, broccoletti e salsiccia

STRANORCINO Panini con prodotti tipici romani e ravioli con porchetta

SAPORI DI PUGLIA Bombette, pucce, focaccia e tipicità made in Puglia

AMERICAN CHIPS Hotdog, hamburger e pulled pork

SEBADA Seadas e raviolini di ricotta sardi

JACKIE’S Cocktail bar su ruote

AO’ Panini con scottona sfilacciata

LA GALLINA AL VOLANTE Panini gourmet, con carne di bufala, verdure e burratina

OHANA Supplì e arancine in vari gusti

APE MAGNA Arrosticini di chianina e patate a spirale

SFIZIO CAPITALE Cuoppo di pesce fritto

OLIVA TIME Olive e cremini ascolani

COOKIE JAM Tiramisù espresso e cheesecake

FOOD FAMILY Hamburger e hotdog gourmet

GRIDDLED Panini con hamburger di chianina

LANDSHUTER BRAUHAUS Birra artigianale cruda tedesca

Saranno 4 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.