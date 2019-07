Nuova esposizione di Amedeo Fusco al Centro Culturale di Ragusa

Sarà inaugurata la collettiva “Punti di vista” sabato 13 Luglio alle ore 19,00 a cura di Amedeo Fusco in collaborazione con l’associazione Il Quadrifoglio di Annunziata Staltari presso il Centro di Aggregazione Culturale in via Mario Leggio 174, Ragusa.

Gli artisti che esporranno sono: Pamela Siciliano, Angelo Criscione, Annunziata Staltari, Annalisa Cavallo, Rita Albergamo, Alessandra Tabarrini, Agostino Viviani, Angela De Luca, Nadia Bartolino , Maria Pia Demicheli, Maurizio Parentini, Debora Carru, Nuccio Gambacorta, Sofia Chiara Burragato, Daniela Cascone, Franco Filetti, Salvatore Denaro, Giuseppe La Rosa, Angelo Mangione, Lucio Morando, Sergio Cimbali, Ivo D’Orazio.

La mostra sarà visitabile dal 13 al 24 Luglio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30, domenica chiuso.