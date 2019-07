Nuova asta pubblica per la vendita di legname dal vivaio comunale

E’ stata indetta una nuova asta pubblica per la vendita della legna presente nel vivaio comunale di Corongiu, a seguito della precedente gara andata deserta.

Legna composta prevalentemente da lecci, pini, ficus retusa, cipressi etc., proveniente dalle potature in città.

Il prezzo della legna viene ricalcolato in €. 30,00 (Iva al 10% inclusa). La stima del quantitativo totale della legna presente a Corongiu è di 435 MC circa. L’offerta deve essere riferita ad un minimo di 5MC. L’importo complessivo del prezzo a base d’asta è determinato in € 13.050,00 (IVA al 10% inclusa) soggetto a rialzo in fase di offerta.

Le domande, redatte e inviate secondo le modalità previste nel bando, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 2 agosto 2019.

Avviso e modulistica sono scaricabili dal sito www.comune.cagliari.it