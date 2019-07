Nuoro:approvata Campagna Antincendi 2019

Campagna Antincendi 2019: approvato dal Prefetto il Piano per l’impiego delle Forze dello Stato in attività di ordine pubblico, sicurezza e protezione civile – Edizione 2019 per la Provincia di Nuoro (circoscrizione storica), che prevede un modello di intervento con l’individuazione di soggetti, competenze e procedure operative necessarie a gestire e superare l’emergenza, secondo un quadro logico e temporalmente coordinato, in funzione del livello di pericolosità della stessa.

La particolare conformazione del territorio nuorese e ogliastrino, caratterizzato dalla presenza di insediamenti urbani all’interno o nelle immediate vicinanze di contesti rurali e boschivi nonché da insediamenti turistici in zone costiere, particolarmente affollate nel periodo estivo, rende difatti particolarmente ardua la gestione delle emergenze antincendio, specie nel periodo estivo, e impone un raccordo operativo tra le varie componenti eterogenee del sistema di prevenzione. Di qui, la necessità di approvare il citato Piano, discendente dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/32 del 30.05.2018.

Gli obiettivi fondamentali del Piano per l’impiego delle Forze dello Stato in attività di ordine pubblico, sicurezza e protezione civile – Edizione 2019 per la Provincia di Nuoro sono due: la prevenzione del fenomeno dell’incendio boschivo, con intensificazione dei servizi di controllo delle aree “sensibili” interessate da tale evento, non sempre attribuibile a fattori accidentali o naturali; la gestione rapida e coordinata delle emergenze anticendio “di interfaccia” per l’efficace supporto e soccorso alle popolazioni.

Le misure contenute nel Piano saranno attivabili discrezionalmente sulla base della valutazione di particolari fattori locali ritenuti di rilievo per il comparto dell’ordine e della sicurezza pubblica, o in via obbligatoria, qualora ricorra il livello di pericolosità ALTO – Codice Arancione o il Livello di Pericolosità ESTREMA – Codice Rosso, a seguito di pubblicazione del “Bollettino di previsione di pericolo incendio” sul sito Regionale htpp://www.sardegnaprotezionecivile.it.