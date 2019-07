Musica. “MACHETE MIXTAPE 4” è l’album più venduto della settimana in Italia; primato anche su Spotify

Prosegue inarrestabile il percorso di MACHETE, che continua a battere un record dopo l’altro!

Nella prima settimana dalla sua uscita, “MACHETE MIXTAPE 4” (Machete Empire Records/Sony Music Italy) entra direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia)! Il disco, inoltre, conquista un altro importante primato italiano su Spotify: è l’album con il maggior numero di stream in una settimana, con oltre 54 milioni di stream.

Ma questo disco non finisce mai di stupire… ben 6 brani dell’album sono presenti alle prime 10 posizioni della classifica Top Singoli diffusa oggi da FIMI/GfK Italia: alle prime 4 posizioni si trovano nell’ordine “HO PAURA DI USCIRE 2”, “YOSHI”, “MARYLEAN” e “STAR WARS”; al nono posto “MAMMASTOMALE” e al decimo “NO WAY”.

Il progetto discografico, che è anche il primo a nome Machete, già a sole 24 ore dalla sua uscita aveva registrato il primato italiano su Spotify per il maggior numero di stream in un giorno, con un totale di 13.081.724 stream e, inoltre, 9 brani contenuti nel mixtape sono entrati da subito nella Spotify Global Top200 Chart.

Grazie ai continui grandi successi, la crew più longeva d’Italia continua a dimostrare la forza dei suoi progetti e la qualità delle sue proposte artistiche! I record assoluti italiani di stream in un giorno e in una settimana su Spotify infatti, restano in casa Machete/Sony: è stato il “frontman” Salmo ad aver ottenuto prima di oggi entrambi i riconoscimenti, grazie al suo ultimo lavoro in studio “Playlist”, con il quale aveva collezionato quasi 10 milioni di stream in 24 ore e oltre 43 milioni in una settimana.

Disponibile in streaming, download e fisico al link https://SMI.lnk.to/MACHETEMIXTAPE4, “MACHETE MIXTAPE 4”, l’album vanta la direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton.

Fondata nel 2010 a Olbia, la crew, trainata dal successo del “frontman” Salmo, si è trasferita nel 2012 a Milano ed è attualmente composta da Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker.

Nel nuovo album della crew Machete, oltre a molti ospiti, si nota la presenza di Lazza, che fa parte dell’etichetta “sorella” 333 Mob (fondata da Low Kidd e Slait), Beba e tha Supreme, che lavorano da anni in esclusiva e a stretto contatto con la crew e il team creativo di Machete.