Muore un passeggero sul volo Ankara-Vienna, inutile l’atterraggio

Nelle scorse ore un dramma si è consumato su un volo della compagnia aerea turca Pegasus proveniente da Vienna e diretto a Ankara: un passeggero ha accusato un malore improvviso che l’ha stroncato in breve tempo. In quel momento l’aereo stava sorvolando i cieli della Romania verso la destinazione: l’uomo è stato subito soccorso dal personale di bordo che ha provato ad aiutarlo, praticandogli manovre rianimatorie ma non c’è stato nulla da fare.

Non appena si è sentito male, il pilota del volo PC 1676 ha subito comunicato alla Torre di controllo dello scalo Otopeni di Bucarest quanto stava avvenendo, chiedendo di poter avere la priorità dell’atterraggio a causa di un’emergenza medica. La richiesta è stata accolta ma non è servita: l’aereo è atterrato a Bucarest poco dopo le 20:57 di ieri sera e i medici sono saliti a bordo per constatare l’avvenuto decesso del passeggero. L’ aereo, un Boeing 737-800 era decollato alle 18:28 da Vienna diretto ad Ankara.

L’ambasciata austriaca, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha comunicato che a bordo dell’aeromobile vi erano dozzine di cittadini austriaci. Secondo testimoni oculari, sono stati portati in albergo durante la notte e per proseguire il viaggio è stato programmato un aereo Pegasus oggi alle 03:00 del pomeriggio. La rabbia tra i viaggiatori è grande, molti parenti si sono lamentati con la compagnia aerea.

L’ambasciata austriaca a Bucarest e il Ministero degli Affari Esteri a Vienna hanno ricevuto numerose chiamate di lamentele, confermate dal portavoce del ministro degli esteri Mag. Phil. Maria Holzmann ai media nazionali austriaci. Molte persone hanno trascorso la notte nell’atrio dell’aeroporto.