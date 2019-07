Mogoro. Lo stand bielorusso alla 58 Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna

Gli intensi rapporti di amicizia e collaborazione che legano la Regione Sardegna e la Repubblica Belarus nati anche a seguito dell’accoglienza di migliaia di bambini bielorussi da parte delle famiglie sarde nell’ambito del progetto Chernobyl, si sono sviluppati in diversi settori di reciproco interesse, in particolare nel settore della cultura, della formazione, dell’istruzione universitaria, del turismo, dell’agroalimentare, della ricerca scientifica, dello sport, trovando in tutti questi anni un forte stimolo e sostegno anche grazie alle molteplici attività dei progetti di cooperazione internazionale sostenuti dalla LR 19/96 della Regione Autonoma Sardegna.

Lo stand dell’artigianato bielorusso alla Fiera di Mogoro è curato dal Palazzo dell’Arte della città di Bobruisk diretto da Ina Novikavain collaborazione con l’Unione Nazionale degli artigiani della Belarus. Vengono esposti i lavori di Lutsyia Rudakouskaya (decorazioni artistiche su carta e cartoncino), Natallia Kulikova (ricami e lavori tessili), Siarhei Silich (lavorazioni in legno), Hulnara Kachan (bambole amuleto in lino)

Nello stand anche i lavori dell’artigiano di origini bielorusse Ihar Likhtarovich, che dall’età di 7 anni è stato ospitato nell’ambito del progetto Chernobyl da una famiglia sarda, ed oggi dopo l’adozione da maggiorenne da parte della famiglia che con grande amore lo aveva ospitato, ha aperto il suo laboratorio di lavorazione del legno “Igor L’Originale” a Guasila, riprendendo i rudimenti dell’arte artigiana imparata da bambino in patria, trasformandola in una occasione di realizzazione professionale facendo una splendida sintesi fra tradizioni sarde e bielorusse.

La Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna di Mogoro in Piazza Martiri della Libertà, presso il Centro Fiera del Tappeto, uno spazio stabile di oltre 2.500 mq, rimarrà aperto dal 27/07/2019 al 01/09/2019, per tutta la durata della fiera sarà visitabile anche lo stand bielorusso, in occasione dell’inaugurazione e nelle giornate del 27 e 28 luglio sarà presente in fiera anche la delegazione artigiana bielorussa composta da Ina Novikava, Lutsyia Rudakouskaya, Natallia Kulikova, Siarhei Silich, Hulnara Kachan, Ihar Likhtarovich accompagnati dal Console onorario della Repubblica Belarus in Cagliari Giuseppe Carboni.