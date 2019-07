Mogoro: enorme successo per la 58esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna

Oltre mille visitatori paganti in soli due giorni. La 58esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, inaugurata venerdì scorso a Mogoro, non poteva aprirsi in un modo migliore. Si tratta di un risultato lusinghiero che fa ben sperare per il prosieguo della manifestazione.

Nella sola giornata di ieri sono stati staccati 700 tagliandi. Se si contano le oltre 450 persone che hanno ammirato l’esposizione delle eccellenze dell’artigianato isolano nella serata del taglio del nastro, si sfiorano già le 1.500 presenze, con oltre 15mila euro di manufatti artistici venduti in poche ore.