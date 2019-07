Manifestazione d’interesse per la fornitura gratuita dei libri di testo

Pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per la formazione di un elenco di cartolibrerie e librerie da accreditare per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine per l’anno scolastico 2019/2020.

Gli interessati dovranno presentare domanda e dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità stabilite nel bando, entro il termine del 10 agosto 2019.

Avviso e documentazione sono reperibili dal sito del comune http://www.comune.cagliari.it