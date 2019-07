Magliona pronto su Osella per la Rieti Terminillo oggi dalle ore 11:00

Omar Magliona è rientrato in azione nel Campionato Italiano Velocità Montagna nelle prove ufficiali della 56^ Rieti Terminillo – 54^ Coppa Carotti. L’otto volte campione italiano scudiero della CST Sport ha ritrovato abitacolo e volante dell’Osella Pa2000 Honda gommata Avon e preparata dalla SaMo Competition, sulla quale con il team ha lavorato per tutta la giornata di sabato in vista della gara: il via della classica laziale, ottavo round del CIVM 2019, è previsto per domenica 28 luglio alle ore 11.00.

Il driver sardo ha cercato di preparare al meglio il prototipo classe 2000 per questo suo ritorno a Rieti, cronoscalata tra le più complesse in assoluto nella quale Magliona non tornava dal 2015 ed è all’esordio assoluto al volante di un prototipo di gruppo E2SC, con motore preparato. In particolare, intenso è stato il lavoro svolto dopo il miglior riscontro assoluto ottenuto nella prima ricognizione sugli affascinanti e impegnativi 13,45 chilometri del tracciato reatino, proseguito anche dopo la seconda salita affrontata sabato pomeriggio, con ancora il miglior crono di riferimento.

Magliona dichiara dal paddock alle falde del Terminillo: “Siamo pronti per lo start, ma stiamo ancora regolando alcuni particolari, soprattutto relativi al cambio, visto che ancora qualche problema continuiamo a registrarlo. Contiamo che per la gara tutto possa funzionare a dovere. O almeno lo speriamo, perché nelle prove, in generale, i riscontri sono discreti e con la squadra abbiamo raccolto dati utili in ottica gara, anche se poi a quanto pare molto dipenderà anche dal meteo che troveremo domenica“.