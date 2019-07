“Machete Mixtape 4” sbanca il botteghino e fa record di ascolti su Spotify

MACHETE

LA CREW PIÙ LONGEVA D’ITALIA BATTE OGNI RECORD!

IL NUOVO ALBUM “MACHETE MIXTAPE 4”

A SOLE 24 ORE DALL’USCITA

CONQUISTA IL PRIMATO DI STREAM IN ITALIA SU SPOTIFY

Ancora una volta MACHETE batte ogni record! A sole 24 ore dalla sua uscita, il nuovo album “Machete Mixtape 4” (Machete Empire Records/Sony Music Italy) ha registrato il primato italiano su Spotify per il maggior numero di stream in un giorno, con un totale di 13.081.724 stream. Inoltre, 9 brani contenuti nel mixtape sono presenti nella Spotify Global Top200 Chart.

Grazie a questo nuovo grande successo, la crew più longeva d’Italia continua a dimostrare la forza dei suoi progetti e la qualità delle sue proposte artistiche! Il record assoluto, infatti, resta in casa Machete/Sony: era il “frontman” Salmo ad aver ottenuto prima di oggi tale riconoscimento, grazie al suo ultimo lavoro in studio “Playlist”, con il quale aveva collezionato quasi 10 milioni di stream in 24 ore.

A proposito di Machete e del “Machete Mixtape 4”, Salmo racconta: “Sono passati 10 anni da quando è nata la Machete. Nel 2010 facevamo le rime sulla musica elettronica in maniera molto istintiva, non eravamo supportati da tutti i vecchi rapper della scena ma almeno eravamo originali e potevamo distinguerci dal resto! Quando siamo arrivati a Milano bastava guardarci in faccia per capire che avevamo fame! Le cricche nei bar ci chiamavano terroni, sardignoli, pecore, zulù. Un giorno mi hanno chiesto se arrivava internet in Sardegna, a noi non fregava niente di quello che dicevano in giro, volevamo fare la storia e così è stato. I machete mixtape sono diventati con il tempo una consacrazione per gli artisti emergenti. Abbiamo visto passare mode, rapper meteore, arrivisti, figli di papà e approfittatori. Negli ultimi anni ci siamo allontanati dalla famiglia ma queste cose possono capitare. È bastato riunirci e fare musica insieme per risentire quella magia che ci ha spinti fino a qui! Sono passati 10 anni e la Machete è ancora in piedi. Più forte di prima!”

Fondata nel 2010 a Olbia, la crew, trainata dal successo del “frontman” Salmo, si è trasferita nel 2012 a Milano ed è attualmente composta da Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker.

Nel nuovo album della crew Machete, oltre a molti ospiti, si nota la presenza di Lazza, che fa parte dell’etichetta “sorella” 333 Mob (fondata da Low Kidd e Slait), Beba e tha Supreme, che lavorano da anni in esclusiva e a stretto contatto con la crew e il team creativo di Machete.