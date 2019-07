Luminarie di Praiano: l’1, 2 e 3 Agosto, la Costiera Amalfitana si illumina

A Praiano, nelle notti di 1, 2 e 3 di Agosto, si spegneranno tutte le luci delle case, delle strade, pubbliche e private, per la tradizionale accensione dei lumini, ben 3.000 sulla piazza maiolicata. Ma lumini accesi saranno sulle terrazze, nei piccoli vicoli, nei tradizionali cortili del bellissimo borgo della Costiera Amalfitana con performance di fuoco e fiamme e proiezioni architetturali con la tecnica del videomapping. Il fuoco sarà l’elemento centrale delle Luminaria di San Domenico in programma sulla Costiera Amalfitana. Per il gran finale del 4 Agosto, invece, la tradizione musicale incontrerà l’innovazione con un grande spettacolo di musica dal vivo – ha affermato Giovannino Di Martino, sindaco di Praiano – a cura della straordinaria Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal M° Gaetano Russo e un Concerto Piromusicale della Pirotecnica Nazionale. Poi il 4 di Agosto, nel punto più panoramico, il Concerto all’Alba.

Un evento molto telegenico, dunque, per tv e fotografi.

Le Luminaria di Praiano rappresenta un evento al quale tv nazionali ed estere, fotografi, non possono mancare. Lo scenario è quello della Costiera Amalfitana. Si rinnova una tradizione antica iniziata nel 1606, quando in paese giunsero i monaci domenicani dalla Sanità a Napoli.

Nei secoli passati tutti i cittadini conservavano durante l’anno i rami secchi, i tralci di vite, di alberi e arbusti, realizzando le “fascine” che poi bruciavano nei propri giardini i giorni antecedenti il 4 agosto Festa di San Domenico, in onore al frate Domenicano, venerato nel convento di Santa Maria a Castro.

Ancora oggi i cittadini partecipano alla suggestiva manifestazione adornando le terrazze, le finestre, le stradine e le cupole delle abitazioni con lumini, candele e fiaccole. L’elemento fuoco è il protagonista assoluto.

Il programma dell’edizione 2019 della Luminaria sarà inaugurato anche quest’anno da “La Lunga Notte della Luminaria” – ha continuato Di Martino – una serata ricca di eventi e spettacoli musicali, ispirati ad un unico tema: “La Natura“. Il percorso interessato, illuminato solo da candele, è quello che da piazza Costantinopoli conduce a piazza Municipio, passando per piazza San Luca e piazza Antico Seggio.

Lo spettacolo di apertura si terrà, invece, il 31 Luglio in piazza San Gennaro. La Compagnia francese La Salamandre tornerà quest’anno a stupirci con un entusiasmante spettacolo dal titolo Le Chante de Feu. Per la prima volta parteciperanno allo spettacolo i Ragazzi della Luminaria, giovani entusiasti che, con passione e devozione, collaborano attivamente con gli organizzatori e hanno l’importante compito di accendere tutte le sere i lumini nella piazza, rappresentando uno straordinario e unico ponte ideale tra tradizione e futuro.

Dal 1° al 3 Agosto sarà la volta della tradizionale accensione dei lumini, intorno al decoro del pavimento maiolicato di piazza San Gennaro, con performances di fuoco e fiamme e proiezioni architetturali con la tecnica del videomapping.

Dopo il successo degli scorsi anni sarà riproposto il giorno 4 Agosto, Festa di San Domenico, il Concerto all’Alba sul cortile antistante il Convento.

Per il gran finale, invece, la tradizione musicale incontrerà l’innovazione con un grande spettacolo di musica dal vivo, a cura della straordinaria Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal M° Gaetano Russo e un Concerto Piromusicale della Pirotecnica Nazionale.

Percorsi in vicoli illuminati solo da candele e sullo sfondo il panorama offerto dalla Costiera. Tutto con il fuoco! Trampoli, spade fiammeggianti e concerto all’alba ma anche rievocazioni di battaglie.

LA LUNGA NOTTE della LUMINARIA vedrà percorsi nel paesino, illuminati solo da candele con decori realizzati dagli abitanti stessi. Il tema di quest’anno sarà “La Natura”. Attori su trampoli, fuochi d’artifici – ha concluso Di Martino – spade fiammeggianti daranno vita a un intreccio delicato ma allo stesso tempo forte di rituali di corteggiamento e battaglie. La percezione del bello, la nostra capacità di riconoscere la meraviglia incarnando i sogni dei nostri figli, i loro canti, le loro danze e la loro illuminante semplicità.

Con il Fuoco, la Danza e la Musica, la Compagnia storica francese la Salamandre si esibirà in uno spettacolo unico, in esclusiva per i cittadini e i visitatori della Luminaria di San Domenico.

Lo spettacolo si avvarrà della speciale collaborazione artistica degli eroi della Luminaria di San Domenico, i Ragazzi della Luminaria.

Luminarie di Praiano: il Programma

Dall’1 al 3 Agosto le campane daranno il via all’accensione di 3.000 candele, alle ore 21:30 in Piazza San Gennaro.

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M. e la coreografia, curata dai “Ragazzi della Luminaria”, daranno il via all’accensione delle 3.000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. Da qui è possibile ammirare la suggestiva illuminazione del complesso monumentale della chiesa e del convento di Santa Maria a Castro-San Domenico. Le mappature architetturali proiettate sulle pareti della chiesa di San Gennaro condurranno i visitatori in un viaggio virtuale fantastico, dove le fiamme, il fuoco e i colori saranno i protagonisti principali. Durante le tre serate la “Compagnie La SALAMANDRE” si esibirà in performances di fiamme, acrobazie e fuoco nello scenario della Costiera.

Domenica 4 Agosto il Concerto della Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal M° Gaetano Russo e Concerto Piromusicale della Pirotecnica Nazionale. I fuochi danzeranno sulle musiche d’orchestra.

Spettacolo nello spettacolo, fantasmagoria di suoni e colori. Le Musiche per un giorno di festa, suite di movimenti vivaci magistralmente eseguita dalla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, in perfetta sintonia con lo spettacolo della Pirotecnica Nazionale, garantirà uniche emozioni e rare suggestioni con sullo sfondo il panorama della Costiera Amalfitana.