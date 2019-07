Lite furiosa tra marito e moglie in aereo. La violenta lite finisce sui social

Prima urla vere e proprie poi sono passati alle mani con finale del lancio sulla testa di un computer portatile. Una lite furiosa, violenta, tra moglie e marito americani dopo che l’uomo aveva guardato un’altra passeggera a bordo. Ma non era una scena domestica: il video finisce sui social, una scenata di gelosia in piena regola quella filmata e postata che si è svolta domenica all’aeroporto di Miami, a bordo di un aereo “American Airlines” pronto in pista al decollo. La lite matrimoniale, è degenerata, provocando l’intervento del comandante del velivolo che ha ordinato lo sbarco immediato dei coniugi “per motivi di sicurezza”. Sotto gli occhi attoniti dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio, sono stati fatti scendere, con perfetto fair play, marito e moglie. La donna, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, e’ stata accolta con pragmatica efficienza dagli agenti della Polizia di Miami-Dade che l’hanno denunciata. “Non tolleriamo alcun comportamento violento a bordo dei nostri aerei”, ha poi detto il comandante-moderatore del Boeing della “American Airlines”. “Abbiamo la responsabilità di assicurare a tutti i nostri passeggeri un viaggio gradevole” e quello spettacolino coniugale, aggiungeremmo noi, è stato decisamente un fuori programma, un fuori rotta. Scaricata la tempestosa coppia a terra, l’aereo è poi ripartito per Los Angeles dove ha atterrato con tre ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. In una dichiarazione alla rete televisiva Fox News, un portavoce di American Airlines ha confermato l’evento: “Prima della partenza dal gate di domenica all’aeroporto internazionale di Miami, due passeggeri che viaggiavano insieme sono stati coinvolti in una liteta. Entrambi i passeggeri sono stati fatti sbarcati dall’aeromobile. Secondo il dipartimento di polizia di Miami-Dade la lite è stata scatenata da problemi di alcol della donna.