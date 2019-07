Le Fonti Awards: Giuseppe Maduri di AstellasPharma premiato come CEO dell’anno per il settore Pharma 

Giuseppe Maduri, Amministratore Delegato di AstellasPharma, si è guadagnato il titolo di CEO dell’Anno Innovazione Pharma durante l’annuale cerimonia de Le Fonti Awards.

Un riconoscimento di primissimo piano quello incassato da Maduri, 46 anni, alla guida di AstellasPharma dal 2017. Alto il profilo della motivazione con cui la Giuria ha insignito Maduri nella categoria Health&Pharma: «per l’impegno personale volto a sostenere le innovazioni scientifiche messe a segno dalla multinazionale che si traducono in un valore aggiunto per la salute dei pazienti. La forte spinta innovativa è anche da considerarsi per aspetti fondamentali quali etica e integrità nell’ottica di un business sostenibile».

«Sono orgoglioso di aver ricevuto questo premio – dichiara Giuseppe Maduri – per il suo prestigio ma soprattutto per la motivazione. È un riconoscimento che non va solo a me ma a tutte le persone che lavorano con me, ai miei collaboratori e alla mia famiglia, perché l’innovazione che la nostra azienda crea è frutto del contributo di tutti. Oggi è completamente cambiato l’approccio al paziente e alla malattia, dobbiamo metterci al passo con questo cambiamento e per farlo bisogna investire in competenze e dare fiducia ai collaboratori. Generare salute per AstellasPharma è prioritario, ma diventa un valore solo se si concilia con una forte etica e principi sani».

L’innovazione scientifica è una priorità in AstellasPharma, soprattutto in alcune aree terapeutiche quali oncologia, ematologia, urologia, nefrologia e trapianti. È attraverso l’innovazione che l’azienda cerca di dare risposte ai bisogni dei pazienti.