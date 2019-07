Cielo terso e temperature estive, faranno da cornice ai tratti tenui dei calici che si alzeranno all’International Wine & Food Festival, in programma a Cagliari nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio 2019. Aperta a tutti, con il patrocinio del Comune e promossa dall’associazione APS Promo Eventi, la terza edizione della manifestazione “promuove il territorio e le aziende che interverranno”. Ma non solo, “valorizza anche piazza Del Carmine, uno dei luoghi simbolo della città”.

A rimarcarlo è il neo assessore delle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio, Alessandro Sorgia che ha anche annunciato “prossimi incontri con gli operatori commerciali e turistici per tradurre in azioni politiche le esigenze del comporto produttivo”.

Ricco il programma della due giorni del W&F Festival. “Oltre alla degustazione di vini di una cinquantina di produttori – hanno spiegato Mario Buonamici e Andrea Campurra di Promo Eventi – ci sarà anche uno show-cooking a cura dell’Accademia Casa Puddu, Coldiretti Sardegna e Campagna Amica”. A fare da guida tra le eccellenze enograstronomiche, l’Accademia internazionale Epulae, l’ONAV Sardegna, la competenza degli esperti della FIS (Federazione Italiana Sommelier) e dei Consorzi di Tutela Vini Sardegna, Vini di Cagliari e del Carignano del Sulcis. Dalle 19 alle 24.

A garantire il successo della manifestazione anche l’appuntamento mattinale della giornata di sabato 27 luglio. Dalle 9 alle 13, la Sala Congressi – Banco di Sardegna di viale Bonaria 33 ospiterà la conferenza – workshop “Toutismi 3.0”, con la partecipazione di Roberta Garibaldi, esperta internazionale di turismo enogastronomico, Matthew Horkey, Igor Lukovic, Susanna Alonso e Maurizio Orgiana.

Insomma, “Cagliari sarà in primo primo piano come palcoscenico di scambi e promozione a livello commerciale e turistico per consacrare la sua vocazione naturale di capitale del turismo Mediterraneo”.

All’incontro di oggi (lunedì 22 luglio 2019) al Palazzo Civico di via Roma 145 con i giornalisti, anche Luca Saba, direttore Coldiretti Sardegna e Angelo Concas di Accademia Epulae.