Lanusei: lunedì 22 chiusi gli uffici amministrativi della ASSL

La Direzione dell’Area Socio Sanitaria Locale comunica che lunedì 22 luglio, festa di Santa Maria Maddalena, Santo Patrono della Città di Lanusei, resteranno chiuse al pubblico le sedi dei servizi sanitari territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Centro di Salute Mentale, consultori, poliambulatorio), gli uffici amministrativi della ASSL e – nel Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede – la Direzione Sanitaria, la sala prelievi, il centro trasfusionale (per la raccolta di sangue ordinaria), il CUP (Centro Unificato di Prenotazione) e l’Ufficio Ticket.

Restano naturalmente garantite, come in un qualsiasi altro giorno festivo, tutte le attività legate ai pazienti ricoverati, le attività dell’emergenza e urgenza e la continuità assistenziale (ex Guardia Medica) sul territorio.