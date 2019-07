Con rinforzi sino a burrasca, dalle ore 11 di domani (domenica 28 luglio) e sino alle ore 6 di lunedì (29 luglio 2019), i venti generalmente provenienti da Ovest Nord-Ovest soffieranno forti sulla Sardegna. A voce dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse (link più sotto) diramato dalla Protezione Civile regionale, saranno interessate in particolare le coste settentrionali dell’Isola, Gallura e isole dell’Arcipelago di La Maddalena.

Resta alta nella zona di Cagliari, la previsione di pericolo incendio anche per domenica 28 luglio 2019. Il nuovo Bollettino – Codice Arancione della Protezione Civile regionale, si aggiunge all’Avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte in arrivo nella prossime ore sulla Sardegna.

Per saperne di più consulta le previsioni in tempo reale