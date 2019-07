La Maddalena. Avviso di ritrovamento di un natante color arancione di 4 metri circa

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA la Dichiarazione di Ritrovamento in data 17.07.2019, assunta al prot. n. 13994 del 23.07.2019, con la quale il Sig. Gerardo TELINI ha comunicato il rinvenimento in mare, nella spiaggia di Stagno Torto, Comune di La Maddalena (SS), di un natante in vetroresina di colore arancione e bianco di circa 4 metri, privo di motore e di qualsiasi dotazione di bordo;

VISTO Il verbale di presa in custodia del bene ritrovato in data 17.07.2019, redatto da codesto Comando, con la quale il Sig. Gerardo TELINI si impegna a titolo gratuito a custodire il bene ritrovato presso il villaggio Touring Club Italiano, località Punta Cannone, Comune di La Maddalena (SS);

VISTI gli artt. 508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione e gli artt. 460, 461 e 464 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),

RENDE NOTO

che è stato rinvenuto in mare, più precisamente nella spiaggia di Stagno Torto, Comune di La Maddalena (SS), un natante in vetroresina di colore arancione e bianco privo di motore e di qualsiasi dotazione di bordo, lungo circa 4,00 metri.

Il mezzo in questione si presenta in cattivo stato di conservazione.

INVITA

tutti coloro che ritengono di aver diritto, a presentarsi presso gli Uffici di questa Capitaneria di Porto – Sezione Tecnica e Difesa Portuale, con idonei titoli che ne provino la proprietà o qualsivoglia diritto.

AVVERTE

che trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data di emissione del presente avviso si procederà a norma di legge alla vendita delle cose ritrovate e al deposito, presso un Pubblico Istituto di Credito, dell’eventuale somma ricavata, al netto delle spese di custodia e del compenso per il ritrovatore.

Se entro due anni dal deposito gli interessati non faranno valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte saranno respinte con sentenza passata in giudicato, l’eventuale somma residua sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.

La Maddalena, 25.07.2019 d’ordine

IL CAPO SEZIONE TECNICA E DIFESA PORTUALE

S.T.V. (CP) Samantha LOSITO

Allegato 2