La Maddalena. Abrogata Ordinanza n. 62/19

Il Capitano di Fregata (CP) Samantha Losito Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, vista la propria Ordinanza n. 62/19 del 24.07.2019 relativa all’interdizione per un raggio di 500 metri dal punto di coordinate Lat. 41° 11.170’ N – Long 009° 31.400’ E (WGS 84) per l’attività di brillamento del giorno 25 luglio, con riserva il giorno 26 luglio 2019; vista inoltre la nota con la quale il Nucleo SDAI del giorno 24.07.2019 ha comunicato l’indisponibilità per l’attività di cui sopra causa motivi sopraggiunti; visti l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) dichiara che a partire dalla data odierna l’Ordinanza n. 62/19 sarà abrogata.