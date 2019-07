Ischia. Ottima riuscita dell’Approdi d’Autore’s Party

L’edizione 2019 della kermesse si conclude con numeri da record per l’editore Pietro Graus, che, spendendosi in numerose iniziative volte alla diffusione della cultura e della lettura (tra i quali spicca “Viaggio Lib(e)ro”), è riuscito a coinvolgere oltre 4000 ragazzi tra Dottoressa Angela Procaccini e Radio Punto Nuovo, la Graus Edizioni si è posta ancora una volta in prima linea nella difficile e talvolta drammatica lotta al bullismo, sottolineando come la lettura e la letteratura siano degli strumenti efficaci di inclusione sociale attraverso incontri di lettugna della cultura, della buona musica e dell’ottimo vino.

Sono stati tanti i momenti di alta cultura protagonisti del party che si è tenuto sabato 13 luglio presso l’abitazione ischitana dell’editore Pietro Graus. Ad allietare gli oltre 200invitati di uno dei terrazzi più esclusivi dell’isola è statoi musicisti Fabrizio Fierro e Jerry d’Ambra.

Tanti gli autori e i personaggi illustri premiati in questa edizione dell’Approdi d’Autore’s Party 2019 troviamo, in ordine alfabetico:

ArchiSepe, premio innovazione e futuro nel design.

Armando de Martino (“La musica di Sarri”): per aver raccontato il bello, attraverso lo sport, l’amore e l’amicizia.

Mario Ferri (“Il Falco” – l’invasore), per la sua determinazione nell’inseguire un obiettivo a prescindere dalle contingenze negative.

Alessandro Perna per la sua opera di sensibilizzazione a problematiche sociali quali la violenza e la disperazione delle esistenze ai margini.

Marco Petrillo, per aver raccontato il bello attraverso il suo libro e per la generosità di cui si è mostrato capace sostenendo l’Associazione Edela.

Simona Pino d’Astore, per il coraggio dimostrato nel raccontare l’altra faccia della verità.

Angela Procaccini, per il costante impegno nella diffusione della cultura e per i valori di sensibilità e rispetto, di cui si fa portavoce.

Lucio Sandon, per l’inestimabile qualità e valore dei suoi scritti.

Francesco Testa, per il valore dei suoi scritti. In particolare, per “Indelebile come un tatuaggio”, che è l’esaltazione del bene, dell’amicizia e dei valori umani.

Vanno inoltre segnalate le illustri presenze dell’assessore ai Giovani e al Patrimonio del Comune di Napoli Alessandra Clemente, Roberta Beolchi, presidentedell’Associazione Edela (Associazione no profit che opera su tutto il territorio nazionale a tutela e sostegno degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie), l’autrice Annamaria Panzera,Adele Vairo e Cristina Grillo.

Spicca inoltre la presenza dell’imprenditore partenopeo Dott. Cesare Cilvini, appassionato collezionista di vini e creatore di sogni che, nella suggestiva cornice dell’Approdi d’Autore’s Party, ha presentato per la prima volta in esclusiva la bottiglia “15 Marzo”, blend creato personalmente dall’imprenditore che unisce Nord e Sud: la sapiente unione di Merlot e Primitivo dà vita ad un blend unico al mondo, maturato 18 mesi in botte di rovere e prodotto in una tiratura limitatissima di sole 760 bottiglie. L’etichetta della bottiglia “15 Marzo” è stata tratta da una famosissima opera del celebre artista Silvio Amato.

Il nuovo blend di Cesare Cilvini ha avuto un ottimo riscontro da parte dei presenti e della critica, essendo stato apprezzato anche da due rappresentanti delle 100 donne del vino che hanno preso parte all’esclusiva festa organizzata dal padrone di casa ed editore Pietro Graus.