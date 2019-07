Inusuale incidente all’aeroporto di Valencia, scontro tra aereo Iberia e autobus

Incidente il 13 luglio all’aeroporto di Valencia, in Spagna. Stando a quanto finora appreso, un autobus per il trasporto passeggeri, ha urtato in retromarcia, il naso di un aereo Canadair CRJ, per fortuna senza passeggeri a bordo.

L’allarme è partito e l’aeroporto è stato immediatamente chiuso, come da procedure di sicurezza. Sulla piazzola 58 sono subito intervenuti pompieri, polizia e soccorritori del 118, con ambulanze e un’auto medica.

Stando alle prime informazioni, secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco, non ci sono stati sversamenti di carburante. Lievemente contuso soltanto il guidatore del autobus che è stato accompagnato in ospedale in codice verde.

Il video che immortala il naso dell’aereo, un jet Canadair CRJ-700 dell’Iberia Express, penetrato di qualche metro dal lunotto all’interno dell’autobus, postato sui social, è diventato virale. E’ evidente, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti come oggi giorno siano troppo comuni gli incidenti che coinvolgono gli aeromobili e i i loro passeggeri.