In anteprima mondiale domenica 21 luglio “My Name Is Sara”, esordio alla regia di Steven Oritt

My Name Is Sara è l’esordio alla regia di Steven Oritt, il cui lavoro nei suoi documentari American Native e Accidental Climber è già stato premiato in numerosi festival a livello internazionale. My Name Is Sara è tratto da una storia vera venuta alla luce soltanto pochi anni fa, racconta della vita di Sara, una tredicenne ebrea polacca che dopo aver perso la sua famiglia all’inizio dell’olocausto, si nasconde fingendosi cristiana ortodossa in un paese della campagna ucraina. A dare il volto alla protagonista è Zuzanna Surowy, giovanissima attrice esordiente polacca scoperta e selezionata per questo ruolo tra oltre 600 candidate. Nel cast anche Michalina Olszanska – vincitrice del Best Actress Award al Minsk IFF e del premio Czech Film Critics’ Award per il suo ruolo in I, Olga Hepnarová (Berlinale 2016) e conosciuta a livello internazionale per il suo lavoro in The Lure (Sundance 2016) e nello show firmato Netflix, 1983 di Agnieszka Holland – e il pluripremiato attore polacco Eryk Lubos (To kill a Beaver, The Girl from the Wardrobe).

My Name Is Sara è stato prodotto in collaborazione con la USC Shoah Foundation, una delle più prestigiose ONG sull’Olocausto fondata da Steven Spielberg durante le riprese di Schindler’s List. Il produttore esecutivo del film, Mickey Shapiro, figlio maggiore di Sara, è membro del consiglio della USC Shoah Foundation ed è venuto a conoscenza della storia di sua madre poco prima che la donna morisse.

SINOSSI

Il film racconta la vera storia della vita di Sara Góralnik, un’ebrea polacca di 13 anni la cui intera famiglia è stata uccisa dai nazisti nel settembre del 1942. Dopo un’estenuante fuga nella campagna ucraina, Sara ruba l’identità della sua migliore amica cristiana e trova rifugio in un piccolo villaggio, dove viene accolta da un contadino e dalla sua giovane moglie. Presto scoprirà gli oscuri segreti del matrimonio dei suoi datori di lavoro, che si aggiungeranno a quello ancora più grande che deve sforzarsi di proteggere: la sua vera identità.

