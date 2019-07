Immigrazione: arrestato a Cagliari perchè inottemperante al decreto di respingimento

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di nazionalità algerina arrivato con gli sbarchi diretti nel corso di queste ultime ore.

Nella giornata del 3 luglio, veniva segnalata la presenza di alcuni extracomunitari lungo la strada che costeggia la spiaggia di Sant’Antioco.

Dopo essere stati individuati, venivano condotti presso il centro di accoglienza di Monastir, ove venivano esperite le consuete procedure di identificazione e i controlli di sicurezza.

Uno dei cittadini Algerini tale LAKHEL Kamel, classe 1986, positivo ai controlli, veniva tratto in arresto dagli investigatori della Squadra Mobile, perché già entrato irregolarmente nel territorio nazionale in data 05.03.2019 e risultato inottemperante al decreto di respingimento notificatogli nella stessa data con conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni e non fare rientro prima del termine dei tre anni.