Il  Prefetto visita la Direzione Marittima di Cagliari

Giunto presso la sede storica il Prefetto è stato accolto dal Direttore Marittimo della Sardegna Centro Meridionale Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Minotauro e ha ricevuto gli onori dallo schieramento presente sul posto.

Dopo un colloquio con il Comandante Minotauro, il Prefetto ha successivamente incontrato gli Ufficiali della Capitaneria di Porto di Cagliari presso la Sala Conferenze della Direzione Marittima,dove ha avuto luogo un briefing operativo. Nel corso del predetto briefing sono state illustrate le specifiche attività condotte nel contesto territoriale del sudSardegna inoltre, è stata fornita una panoramica sulle dinamiche legate alle diverse realtà locali ricadenti all’interno della giurisdizione della Direzione Marittima.

Nel prosieguo della visita, al fine di fornire al Prefetto una visione completa delle attività portuali, il Comandate Minotauro lo ha accompagnano a bordo di un’unità navale della Guardia Costiera per svolgere una ricognizione dell’intera area del porto di Cagliari.

Nel corso dell’incontro il Sig. Prefetto ha speso parole di elogio per“l’attività, che quotidianamente gli uomini del Corpo pongono in essere per la salvaguardia della vita umana in mare, che è garanzia di operatività e sicurezza per tutti coloro che lo attraversano.”