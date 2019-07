Il nord Sardegna farà da cornice alla II edizione del Festival delle Bellezze

Un sogno che nel realizzarsi si fa suono, immagine, colore, sentimento. Dopo il successo della scorsa edizione, a luglio 2018, la II edizione del Festival delle Bellezze persegue lo stesso obiettivo: offrire alla musica e all’arte contesti straordinari e giungere ad un’autentica fusione tra la performance, il territorio e il paesaggio.

Le bellezze della nostra Isola, i luoghi scelti per le performance, non saranno delle semplici cornici di eventi suggestivi, ma diventeranno i veri protagonisti della manifestazione, mentre la musica delle formazioni vocali e degli artisti coinvolti (Insieme Vocale Nova Euphonia, Corale Studentesca Città di Sassari, gli allievi della Scuola Civica di Musica Meilogu) sarà colonna sonora e fonte di risonanze emotive ed estetiche per gli spettatori.

Il Festival delle Bellezze, nato come un’idea del direttore artistico del Festival, il M° Vincenzo Cossu, si è trasformato in una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano: i Comuni Sassari, Olmedo e Torralba, ai quali si sono aggiunti quest’anno i Comuni di Cheremule e di Cargeghe; la Soprintendenza delle province di Sassari e Nuoro; la Scuola Civica di Musica Meilogu; la FERSACO; la Comunità Mondo X Sardegna; Comunità La Crucca; la Cooperativa La Pintadera; Amnesty International; Emergency; ARMR – Delegazione Sardegna.

Ma il Festival delle Bellezze è, soprattutto, il desiderio di valorizzare luoghi unici della nostra Isola: la Necropoli di Museddu, a Cheremule, il Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem di Sassari, Su Campusantu ʼEzzu, a Cargeghe, il sito prenuragico di Monte Baranta, il nuraghe Santu Antine, il Museo della Valle dei Nuraghi del Logudoro-Meilogu, il Caffè-Cinema di Torralba.

Conduce le cinque giornate del Festival delle Bellezze la giornalista Luciana Satta.

Gli artisti protagonisti della seconda edizione saranno: ALDEN DUET –Denise Gueye & Alain Pattinoni; Jasmin ghera e Anna Giulia Alvandi; L’Insieme vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Citta’ di Sassari, dirette dal M° Vincenzo Cossu; Rita Casiddu; Danza immaginale Chentulhadas; Isa Falconi ;Matteo gazzolo e Francesco Scognamillo; Gavino Murgia ;Franca Masu & Fausto Beccalossi; Nicola Castangia; Giorgio Murru; Pierandrea; Carta Daniela Deidda e Pina Monne.