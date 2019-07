Il Comandante interregionale “Vittorio Veneto” dell’Arma in visita alla Fervicredo

Questa mattina si è recato in visita presso la sede della Fervicredo il Comandate interregionale “Vittorio Veneto” dell’Arma dei carabinieri, Generale c. a. Enzo Bernardini. L’alto ufficiale, accompagnato al proprio entourage, è stato accolto dai componenti della segreteria, con in testa il Presidente della onlus (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), Mirko Schio.

“Una visita che ci ha onorati – ha commentato Schio -, in quanto testimonianza della considerazione riservataci dal Generale Bernardini, la cui straordinaria caratura personale e professionale è stata pari alla cordialità e al calore che ci ha voluto manifestare. Quando ci siamo incontrati per una nostra precedente iniziativa, è stato proprio lui a manifestare la volontà di venire a conoscerci nella nostra ‘casa’, dove oggi abbiamo avuto l’immenso piacere di riceverlo e, nel corso del nostro incontro, raccontargli di noi, descrivergli più in dettaglio tutte le nostre attività e il nostro lavoro quotidiano.

L’apprezzamento mostrato dal Generale per l’operato di Fervicredo ci riempie di orgoglio. Infatti, la nostra convinzione nel fare ciò che facciamo è massima, ma la condivisione da parte di un alto rappresentante dello Stato della bontà e dell’importanza di perseguire il sostegno e la solidarietà nei confronti di Feriti e Vittime e dei loro Familiari sugella il valore del nostro impegno e testimonia la vicinanza di quello stesso Stato nei loro confronti”.

E il Generale Bernardini, nel corso della sua lunga visita, ha avuto parole di stima per l’attività di Fervicredo e per i componenti della onlus: “Qui fate un grande lavoro – ha detto -, che traduce in fatti concreti il rispetto e la vicinanza dovuti a donne e uomini che prestano il proprio servizio alla nazione”. Il Comandante interregionale ha spiegato come nel corso della sua carriera abbia avuto modo di conoscere da vicino le tematiche oggetto dell’attività di Fervicredo e, proprio per questo, di apprezzare ancor di più il lavoro svolto dalla Onlus per Feriti, Vittime e loro Familiari “che – ha aggiunto – deve essere un obiettivo primario anche da parte delle Istituzioni, in quanto assolutamente doveroso”.