I Bad Blues Quartet tornano con il nuovo album Back On My Feet

Esce ufficialmente oggi, sabato 27 luglio, Back On My Feet, il nuovo disco del BadBlues Quartet, formazione cagliaritana composta da Eleonora Usala (voce), Federico Valenti (chitarra), Frank Stara (batteria) e Gabriele Loddo (basso).

Dopo il fortunato esordio del giugno 2017 (con l’omonimo album “Bad Blues Quartet”), la band ritorna in studio con nuova energia e consapevolezza, annoverando tra i suoi ospiti alcuni tra i più importanti interpreti del panorama regionale e traducendo in musica gli ultimi due intensi anni ricchi di importanti esperienze in alcuni tra i palcoscenici più importanti in Italia.

Back On My Feet è prodotto dall’etichetta Talk About Records e nasce con l’obiettivo di ottenere in studio un suono aderente alle sonorità live della formazione e, per questo motivo, le registrazioni sono avvenute presso lo studio Sonic Tower Records della Vetreria di Cagliari, sotto la direzione del fonico Giampietro “Giampi” Guttuso (voce dei South Sardinian Scum) che ha lavorato per conferire all’intero lavoro un sound ruvido e graffiante.

Chitarra, basso e batteria sono stati registrati, infatti, in presa diretta e solo in un secondo momento sono state unite le voci e gli strumenti dei musicisti ospiti. Il progetto grafico è stato curato da Giorgia Cadeddu, akaZinnibiri, le foto sono di Emanuela Meloni (www.emanuelameloni.com). Ad arricchire l’uscita del disco, inoltre, il videoclip di Louse (primo singolo estratto) girato dal videomaker Alessandro G. Tuveri.

Il disco è patrocinato dall’associazione Blues Made in Italy ed è disponibile in tutti i maggiori distributori di musica digitali (Apple Music, Spotify, Bandcamp, YouTube) e sul sito ufficiale della band www.badbluesquartet.com