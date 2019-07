Fordongianus:il 18 luglio una masterclass di Michael League

Si impreziosisce di un altro appuntamento l’anteprima del ventunesimo festival Dromos in programma il 18 luglio a Fordongianus (OR): Michael League, leader e fondatore degli Snarky Puppy, attesi in concerto in serata alle Terme Romane, terrà nel pomeriggio una masterclass dedicata a bassisti, chitarristi e musicisti in generale; una rara e preziosa occasione di apprendimento e crescita per chi pratica attivamente la musica, a lezione per novanta minuti dal bassista e principale compositore del gruppo vincitore di tre prestigiosi Grammy Awards, e già apprezzato l’anno scorso, sempre per Dromos a Fordongianus, alla testa del gruppo Bokanté, l’altra formazione di cui Michael League è artefice.



Il costo dell’iscrizione alla masterclass, che si terrà dalle 16 nell’aula didattica delle Terme Romane, è di 50 euro e comprende il biglietto d’ingresso per il concerto degli Snarky Puppy, in scena alle 21.30 per l’unica tappa sarda del tour italiano all’insegna del nuovo disco, “Immigrance”, pubblicato lo scorso marzo.



Per iscriversi occorre inviare una mail, entro il 15 luglio, all’indirizzo dromos@dromosfestival.it, indicando nome, cognome e un recapito telefonico, segnalando, inoltre, se si è già acquistato il biglietto per il concerto. Per modalità e dettagli sul pagamento, gli interessati saranno contattati direttamente dallo staff di Dromos.



La masterclass di Michael League è promossa dal festival Dromos e dal Comune di Fordongianus con la collaborazione dell’Ente Musicale di Nuoro (organizzatore dei Seminari Jazz che si tengono ogni estate nel capoluogo barbaricino, alla loro edizione numero trentuno dal 20 al 30 agosto prossimi).



I biglietti per l’anteprima degli Snarky Puppy del 18 luglio a Fordongianus così come per gli altri concerti con ingresso a pagamento del festival Dromos, si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna(www.boxofficesardegna.it; tel. 070 657428). Il programma completo, altre notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sitowww.dromosfestival.it e alla pagina www.facebook.com/dromosfestivalsardegna. Per informazioni, la segreteria del festival risponde al numero di telefono 0783310490 e all’indirizzo di posta elettronica dromos@dromosfestival.it.