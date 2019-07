Firmato accordo per la prevenzione delle truffe ai danni di anziani

Questo pomeriggio di mercoledì 17 luglio, in Prefettura, è stato sottoscritto dal sindaco Paolo Truzzu e dal Prefetto Bruno Corda, un protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani.

L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con un contributo al Comune di Cagliari di 49.280 euro, prevede un incremento delle condizioni di sicurezza per quegli anziani che vivono in condizioni di solitudine, isolamento e prive di reti parentali e sociali e dunque più esposte al rischio di truffe.

Il primo passo sarà quello dell’attivazione di un tavolo di lavoro interistituzionale (Prefettura, Forze dell’Ordine, ATS, ecc.) che svolgerà una funzione di regia, progettazione, monitoraggio dei diversi soggetti coinvolti.

Sono previsti incontri, anche per piccoli gruppi e nei luoghi di vita delle persone anziane, ripetuti diverse volte l’anno e attività formative e informative per care givers (soprattutto quando stranieri) e per persone di riferimento per gli anziani (parroci, volontari, comunità religiose, commercianti, medici, ecc.).

Obiettivo delle attività è quello di costruire legami fiduciari e contenere i rischi derivanti dall’isolamento e dalla solitudine.